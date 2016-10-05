Otomobil at arabasına çarptı; sahibi öldü, at yaralandı

KAZA, saat 10.30 sıralarında Isparta- Konya karayolu Çetince Köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden 38 yaşındaki Gürgin Tufan'ın kullandığı 34 AD 1909 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Abdullah Yağcı idaresindeki at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Abdullah Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı. Ahşap at arabasının bir parçasının otomobilin sağ ön çamurluğuna saplandığı görüldü.

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, Abdullah Yağcı'nın cenazesine kapanıp ağlarken, kızı Sevgi Yağcı, "Koskoca yolda nasıl çarptın, senin hiç mi vicdanın yok, babama nasıl kıydın" diye ağıt yaktı.

Abdullah Yağcı'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ağzı ve vücudunun çeşitmi yerlerinden yaralanan at ise olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir ağaca bağlandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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