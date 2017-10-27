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Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı

Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı

27 Ekim 2017 Cuma 23:53
Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Uçaksavar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki at arabasına, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 34 JB 6243 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabasının sürücüsü düşerek yaralanırken, at ise panikleyerek kaza bölgesinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Haliliye IlçesişanlıurfaAt Arabası
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