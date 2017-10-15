Otomobil ambulansla çarpıştı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Merkezden yönlendirilmesiyle bir olaya giden 112 acil sağlık ekibinin de içinde bulunduğu ambulansa, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Ambulans çarpmanın etkisiyle savruldu ve bir ağaca çarparak durabildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralanırken, otomobildeki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sağlık personelleri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı sağlık personellerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.