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Otomobil ambulansla çarpıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir aracın ambulansla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı

Otomobil ambulansla çarpıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir aracın ambulansla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı

15 Ekim 2017 Pazar 21:11
Otomobil ambulansla çarpıştı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Merkezden yönlendirilmesiyle bir olaya giden 112 acil sağlık ekibinin de içinde bulunduğu ambulansa, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Ambulans çarpmanın etkisiyle savruldu ve bir ağaca çarparak durabildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralanırken, otomobildeki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sağlık personelleri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı sağlık personellerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.  

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İlçesi
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