Otomobil ambulansla çarpıştı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Merkezden yönlendirilmesiyle bir olaya giden 112 acil sağlık ekibinin de içinde bulunduğu ambulansa, o sırada seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Ambulans çarpmanın etkisiyle savruldu ve bir ağaca çarparak durabildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralanırken, otomobildeki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sağlık personelleri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı sağlık personellerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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