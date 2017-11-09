Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.309
DOLAR
3.8604
STERLİN
5.0747
EURO
4.4745
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Otomobil akaryakıt tankeri ile çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil akaryakıt tankeri ile çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

09 Kasım 2017 Perşembe 07:49
Otomobil akaryakıt tankeri ile çarpıştı: 1 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde meydana geldi. Halil Özaydın yönetimindeki 38 YE 693 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şadi Kellecigil idaresindeki akaryakıt yüklü 06 DZ 2613 plakalı tanker, 06 FN 3709 plakalı çekici tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Cankur ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsü Halil Özaydın’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 30 dakikalık uğraşın ardından yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kaza sonrası Kozan Feke karayolu 45 dakika trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaKozan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu görüntüye isyan eden vatandaşı, belediye pişman etti!
Bu görüntüye isyan eden vatandaşı, belediye pişman etti!
Caddede çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını deldi
Caddede çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını deldi
İnanılmaz! Baba oğlunu öldürdü, kendi kalp krizinden öldü...
İnanılmaz! Baba oğlunu öldürdü, kendi kalp krizinden öldü...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim