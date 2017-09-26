Otobüste vicdan var

KOCAELİ'DE belediyeye ait halk otobüsünde şoförlük yapan Eren Karadaş, seyir halindeyken kendisine itiraz eden yolculara rağmen çarptığı köpeği aracına alıp tedavi edilmesi için belediye ekiplerine teslim etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler mevkiine ulaştığında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Köpeğin yerde kanlar içinde kaldığını gören sürücü Karadaş, yaralı köpeği aracına aldı. Bu esnada iş geç kalacaklarını söyleyen yolcuların şoföre tepki gösterdikleri iddia edildi. Otobüs Şoförü Eren Karadaş, yaralı köpeği aracına aldıktan sonra belediye ekiplerine haber verdi. Otobüs, İçmeler Köprüsü'nün altında beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekip otobüsün bulunduğu yere geldi. Kanlar içerisinde kalan köpek belediye ekibi tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

İşe geç kalmalarının endişesini yaşayan bazı yolcular sürücüye tepki gösterdiği, bazı yolcuların ise sürücüyü duyarlılığından ötürü kutladığı iddia edildi. Daha sonra sürücü Eren Karadaş köpeği belediye ekiplerine teslim ederek yoluna devam etti.

İHA