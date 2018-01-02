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Otobüste korku dolu anlar! Kahraman şoför...

Yolculuk esnasında dili boğazına kaçan çiftin bebeğini otobüs şoförü hayata döndürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Otobüste korku dolu anlar! Kahraman şoför...

Yolculuk esnasında dili boğazına kaçan çiftin bebeğini otobüs şoförü hayata döndürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

02 Ocak 2018 Salı 14:24
Otobüste korku dolu anlar! Kahraman şoför...
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KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şöför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti. Aracı durduran Hayrettin Şahin, minik Ömer Asaf bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulundu.  
  Yeni yılın ilk saatlerinde Kocaeli’de üzücü bir o kadar da sevindirici bir olay yaşandı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Bir anda panikleyen çift otobüste yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin hemen aracı kenara çekti. Çiftin yanına gelen şoför bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ BEBEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜ!

İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahata bir nefes aldı. Kahraman şoförün bebeğe müdahalesi esnasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına tutuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.
  
ALDIĞIMIZ EĞİTİMLER İŞE YARADI!

 Ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılan Ömer Asaf bebek hayati tehlikeyi atlattı. Kahraman şoför Hayrettin Şahin; “otobüs ile Hereke- Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin. İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur”  ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
OtobüsHayrettin ŞahinÖmer AsafHerekeUmuttepe
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