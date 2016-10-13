Otobüste dehşet: Yolcuları tinerle yakmaya çalıştı

OLAY, saat 20.30 sıralarında Turan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, durağa yanaşan Zübeyde Hanım Mahallesi ile Halkapınar Metro güzergâhında çalışan belediye otobüsünde bulunan vatandaşların üzerine yanıcı madde olan ‘tiner’ attı. Üzerlerine Tiner gelen Behlül Özduran (71) ve İshak Yılmaz (46), ismi henüz bilinmeyen şahıs tarafından ateşe verildi. Özduran ve Yılmaz’ın elbiseleri alev alırken çevredeki vatandaşlar, Özduran ve Yılmaz’ın yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından iki vatandaşı saran yangın söndürülürken, Özduran ve Yılmaz’a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Özduran ve Yılmaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve tahliye edildiği belirtildi.

Olay anında durakta bekleyen ve yanan iki vatandaşa ilk müdahale eden Ender Yıldırım, “Ben dışarıda otobüs durağında bekliyordum otobüs durağını ateşe verdi ve can havli ile içeriye kaçtı. Orada birini ateşe verdi onu zor söndürdük” dedi.

Ayrıca olay sonrası kaçan şahsı bulmak için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışmalarına başladı.

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