Otobüs yayaya çarptı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı'nda otobüs durağına yanaşmak isteyen Ahmet Ç. yönetimindeki 20 BLD 65 plakalı halk otobüsü, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan İrem S.'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazada ani fren yapan otobüsün içindeki Nuran Ü. (65) de önündeki boşluğa savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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