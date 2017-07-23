Otobüs arızalandı: Jandarma şok oldu

ERZİNCAN Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, sürücünün de arızalanan aracı terk edip kaçtığını belirledi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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