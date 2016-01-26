Otobanda faciadan dönüldü

ALINAN bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu Akıncılar Gişeleri yakınında İstanbul istikametine giden 07 FDJ 82 plakalı bir turizm firmasına ait tur otobüsünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otobüs personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.