Otobanda faciadan dönüldü

ALINAN bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu Akıncılar Gişeleri yakınında İstanbul istikametine giden 07 FDJ 82 plakalı bir turizm firmasına ait tur otobüsünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otobüs personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 09:38