Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Oto yıkamacıya erkek çocuğu tacizden 17.5 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde E.U. (10) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oto yıkamacı Ali Kibarkaya (31), yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Oto yıkamacıya erkek çocuğu tacizden 17.5 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde E.U. (10) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oto yıkamacı Ali Kibarkaya (31), yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Mart 2018 Cumartesi 12:12
Oto yıkamacıya erkek çocuğu tacizden 17.5 yıl hapis
banner404

OLAY, 27 Nisan 2017'de Pazarcık'ta bir oto yıkamacıda meydana geldi. Arka taraftaki oto yıkamacının sahibi ile çay içen T.U., iddiaya göre, oğlu E.U.'yu yanına çağırıp, boş çay bardaklarını dükkâna götürmesini istedi. Küçük çocuk bardakları oto yıkamacıya götürüp tezgâha koyarken, burada çalışan Ali Kibarkaya arkadan gelerek taciz etti. Kibarkaya, ardından da "Bu olayı kimseye anlatma. Anlatırsan seni öldürürüm" diyerek çocuğu tehdit etti.
GİZLİCE ÇOCUKLARININ KONUŞMASINI DİNLEDİ
 
Babasının iş yerine dönen küçük çocuk, kardeşine oto yıkamacıda çalışan Ali Kibarkaya'nın kendisinin çeşitli yerlerine dokunduğunu anlattı. E.U.'nun kardeşine tüm anlattıklarını o sırada kendilerini gizlice dinleyen babaları da duydu. Oğlunu yanına çağıran T.U., kardeşine söylediklerini kendisine de anlatmasını istedi. Duyduklarından sonra T.U., oğluna yanlış anlayabileceğini söyledi. Ancak E., anlattıkların tekrarladı. Şüphelenen baba, oğluna bir şişe su verip tekrar oto yıkamacıya gönderdi, ardından da bilgisayarın başına geçerek oto yıkamacıyı gören güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Kameradan Ali Kibarkaya'nın oğlunu taciz ettiğini gören baba, polise giderek şikâyetçi oldu.
 
'İT GİBİ PİŞMANIM'
Olay günü işe başladığı ortaya çıkan Ali Kibarkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibarkaya, savcılık sorgusunda küçük çocuğu taciz ettiğini itiraf etti. Cinsel eğiliminin hemcinslerine karşı olduğunu ve daha önce de erkeklerle birkaç kez birlikte olduğunu belirten Ali Kibarkaya, ifadesinde şunları söyledi:
 
"Benim hemcinslerime karşı cinsel eğilimim vardır. E., dükkanıma geldiğinde şeytana uydum. İt gibi pişmanım." Ali Kibarkaya, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede çocuğu tehdit etmediğini ve tedavi olmak istediğini söyledi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
17.5 YIL HAPİS 
Soruşturma sonunda Ali Kibarkaya hakkında Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Davanın karar duruşmasında Ali Kibarkaya suçlamaları kabul etmedi. E.U., babası ve annesi ile tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ali Kibarkaya'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPazarcıkTacizOto Yıkama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlıktan sabıkalı genç öldürüldü, sevgilisi iki kat mezar yaptırdı
Hırsızlıktan sabıkalı genç öldürüldü, sevgilisi iki kat mezar yaptırdı
Hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamıyormuş
Hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamıyormuş
Av tüfeği ile vurulup gömülen arıcı cinayetinin zanlısı yakalandı
Av tüfeği ile vurulup gömülen arıcı cinayetinin zanlısı yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim