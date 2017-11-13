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Otelin çatısına çıkan kadın kendini boşluğa bıraktı

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Otelin terasına düşen kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Otelin çatısına çıkan kadın kendini boşluğa bıraktı

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Otelin terasına düşen kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı

13 Kasım 2017 Pazartesi 08:24
Otelin çatısına çıkan kadın kendini boşluğa bıraktı
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OLAY Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi. Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Bir süre sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR OLAYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Ekiplerin Akgün'ü ikna çabaları vatandaşlar tarafından da büyük bir dikkatle takip edildi. Ekiplerin ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilirken bazı vatandaşlarında sosyal paylaşım ağlarında canlı yayın yaptığı görüldü.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDETİLDİ
Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Levent BüyükdereElif Nur Akgün
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