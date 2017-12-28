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Otel mutfağında kadın cesedi bulundu

Atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu

Otel mutfağında kadın cesedi bulundu

Atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu

28 Aralık 2017 Perşembe 19:23
Otel mutfağında kadın cesedi bulundu
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KILIÇARSLAN Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.
Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Otel MutfağıKadın Cesedi
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