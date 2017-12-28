Otel mutfağında kadın cesedi bulundu

KILIÇARSLAN Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.
Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.