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Otel iskelesi çöktü! Yaralılar var

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelin beton iskelesinin çökmesi sonucu, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının ayaklarının iskelenin altında kalması nedeniyle bacak ve parmaklarının koptuğu belirtildi

Otel iskelesi çöktü! Yaralılar var

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelin beton iskelesinin çökmesi sonucu, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının ayaklarının iskelenin altında kalması nedeniyle bacak ve parmaklarının koptuğu belirtildi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:16
Otel iskelesi çöktü! Yaralılar var
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OLAY, bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki çok sayıda tatilcinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Yaklaşık 15 metreden denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler ve diğer tatilciler tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacak ve parmakları kopan yaralılardan Neval Durmuş, Aydın Devlet Hastanesi’ne, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi, denizde tatilcilerin kopan vücut parçalarını aradı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AydınDidimNeval DurmuşAydın Devlet Hastanesi
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