Ortaokul öğrencisi, boğazı kesilerek öldürüldü

Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman'ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8'nci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı.

ADANA 'DA 14 yaşındaki 8'nci sınıf öğrencisi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğaz ı bıçakla kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki katil zanlısı olaydan sonra yakalandı.

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