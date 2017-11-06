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Ortağını pompalı tüfekle öldürdü

Fırın işletmeciliği yapan kişi, eski ortağını pompalı tüfekle öldürdü

Ortağını pompalı tüfekle öldürdü

Fırın işletmeciliği yapan kişi, eski ortağını pompalı tüfekle öldürdü

06 Kasım 2017 Pazartesi 23:25
Ortağını pompalı tüfekle öldürdü
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ESENTEPE Mahallesi Esentepe Caddesi'nde fırıncılık yapan Tuncay  Taşkın, tartıştığı eski ortağı Metin Aytaç'ı   pompalı tüfeğiyle vurdu.
 
Ağır yaralanan Aytaç'a ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık  ekipleri tarafından yapıldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç, tüm  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taşkın, silahıyla Elbistan Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Çay Karakolu'na  giderek teslim oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfek
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