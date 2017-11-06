Ortağını pompalı tüfekle öldürdü

ESENTEPE Mahallesi Esentepe Caddesi'nde fırıncılık yapan Tuncay Taşkın, tartıştığı eski ortağı Metin Aytaç'ı pompalı tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Aytaç'a ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Taşkın, silahıyla Elbistan Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Çay Karakolu'na giderek teslim oldu.

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