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Ormanlık alanda 3 kişi infaz edildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde 2’si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu

Ormanlık alanda 3 kişi infaz edildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde 2’si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu

29 Eylül 2017 Cuma 23:46
Ormanlık alanda 3 kişi infaz edildi
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BANDIRMA İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tespit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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