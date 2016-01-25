Ormanda erkek cesedi bulundu

MENEMEN'DE, ormanlık alanda bir erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bildirilen yere gelen ekipler, cesedi bulunan erkeğin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin 28 yaşındaki Serkan Polat olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Polat’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli’ye götürüldü. Otopside, Polat’ın vücudunda saçmalar bulunduğu bildirildi.