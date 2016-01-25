Ormanda erkek cesedi bulundu

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:17
MENEMEN'DE, ormanlık alanda bir erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bildirilen yere gelen ekipler, cesedi bulunan erkeğin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin 28 yaşındaki Serkan Polat olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Polat’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli’ye götürüldü. Otopside, Polat’ın vücudunda saçmalar bulunduğu bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 25.01.2016 17:19