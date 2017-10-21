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Ormanda 2 sır ölüm

Samsun’un Vezirköprü ilçesi ile Çorum’un Osmancık ilçesi sınırlarında bulunan Kunduz Ormanları’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın sır perdesi araştırılıyor

Ormanda 2 sır ölüm

Samsun’un Vezirköprü ilçesi ile Çorum’un Osmancık ilçesi sınırlarında bulunan Kunduz Ormanları’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın sır perdesi araştırılıyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:39
Ormanda 2 sır ölüm
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EDİNİLEN bilgiye göre, İbrahim Kartal (55) ve Ömer Kunduz (53) ile isimleri açıklanmayan 2 şahsın Kunduz Ormanları’nda ağaç kestikleri, kesilen ağacın İbrahim Kartal ve Ömer Kunduz’un üzerilerine düşmesi sonucu uçurumdan yuvarlanarak olay yerinde öldükleri ifade edildi. Ölen şahısları Ömer Kunduz’un kardeşi ve yanındaki şahısla 19 DE 954 plakalı araçla Vezirköprü Devlet Hastanesine getirmesi sonucu Jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcılığının harekete geçerek olaya el konduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının cesetlerin inceleyerek ölüm sebeplerini belirmeye çalıştığı, gerçek ölüm nedenlerinin Samsun Adli Tıp Merkezinde incelenmesinin sonucu belli olacağı öğrenildi.
  Olayla ilgili ismi açıklanmayan şahısların ifadelerinin alındığı ve soruşturmanın devam etiği bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
SamsunVezirköprüçorumOsmancıkKunduz Ormanları
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