“Organik tarım yapıyoruz” dediler seralardan hintkeneviri çıktı

Şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise yatak bazasına saklanmış (3) kilo Kubar esrar ile muhtelif yerlere saklanmış çok sayıda kenevir tohumu bulan Jandarma ekipleri; özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin kenevirleri, kimler vasıtasıyla piyasaya sürdüğünü araştırıyor. Sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen (2) şüpheliden (1)´i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

UYUŞTURUCU ile mücadele kapsamında denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek İstanbul Sarıyer´de organik tarım adı altında Hint keneviri üretimi yapan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin arazisinde arama yapan Jandarma ekipleri, seraların arka kısmına gizlenmiş vaziyette yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirdi.

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