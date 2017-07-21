Organ mafyasına darbe: Evli çift tutuklandı

İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak’ta temizlik işçisi olarak çalışan R.Y.’nin böbreğini 30 bin TL karşılığında sattığı evli bir çift tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler böbreğini sosyal medya üzerinden satışa çıkaran R.Y.’nin ifadesi doğrultusunda İzmir ve Aydın’da geniş çaplı araştırma başlattı. R.Y.’nin böbreğine talip olan ve Aydın’da yaşayan Ü.S. (49) ile C.S. (33) çifti, teknik ve fiziki takip sonucunda gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ü.S. ve C.S. çiftinin Zonguldak’tan gelen R.Y.’yi Amerika’da yaşayan böbrek hastası Türk vatandaşı E.Y. ile İzmir’de tanıştırdığı ve sorun yaşanmaması için vericiye sahte kimlik çıkarılıp, böbrek naklinin ise İzmir’de özel hastanede yapıldığı belirledi. Ü.S. ve C.S. çiftinin daha önce de organ ticareti yapmak suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen Ü.S. ve C.S. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.