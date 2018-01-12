Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

'Organ mafyası geldi' yazdı, gözaltına alındı

Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden ‘organ mafyası’ paylaşımıyla kaosa neden olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

'Organ mafyası geldi' yazdı, gözaltına alındı

Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden ‘organ mafyası’ paylaşımıyla kaosa neden olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

12 Ocak 2018 Cuma 09:42
'Organ mafyası geldi' yazdı, gözaltına alındı
banner404

BİR sosyal medya hesabından “Arkadaşlar, ilimizde organ mafyasının üyeleri olduğunu öğrendik. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Kayseri'den polisler gelerek okul önlerinde denetimler yapacak" diye paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polisin sosyal hesapları kontrol altına alması sonrası yapılan incelemeler sonrasında paylaşımı fake hesaptan yaptığı belirlenen H.Ş., gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan H.Ş., hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde bu ve buna benzer paylaşımlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek için art niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bu tür haberlere kaynağından bilgi alınmadıkça itibar edilmemesi, şüpheye düşülmesi durumunda 155 Polis İmdat hattının aranması önemlidir" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KırşehirOrgan Mafyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu
Yoksulluktan giyemediği gelinliğe 62 yıl sonra kavuştu
El ele vererek göle atlayan kızı kurtardılar
El ele vererek göle atlayan kızı kurtardılar
24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı
24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim