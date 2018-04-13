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Operasyonla ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Operasyonla ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

13 Nisan 2018 Cuma 20:07
Operasyonla ele geçirildi! Tam 5,5 ton...
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ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla  Mücadele Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde 2 katlı  binada kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.  
Polis ekipleri, yaklaşık bir aylık takibin ardından söz konusu adrese  operasyon düzeledi.  
 
Operasyonda, "merdiven altı" tabir edilen sağlıksız ortamda  kimyasallarla karıştırılarak hazırlanmış bir kısmı poşetlenmiş kaçak yaklaşık 5,5  ton nargile tütünü ile bazı kimyasallar, çok miktarda aroma, vakum ve tütün  karıştırma makinesi, hassas terazi ve paketleme makinesi ele geçirildi. 
 
Alıcılara deneme yaptırmışlar 
 
Ele geçirilen tütünlerin Adıyaman'dan getirildiği, imalathanede  kimyasallarla karıştırıldıktan sonra poşetlendiği ve satışa hazır hale  getirildikten sonra piyasa değerinden ucuza satıldığı, şehir dışından gelen  talepler için kargoya verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, nargile tütününü almak için iş yerine gelen müşterilere  ise bir odada tütünün kalitesini beğendirmek için deneme maksadıyla nargile  içirdikleri öğrenildi.  
 
Operasyonda, iş yerini 3 ay önce kiralayan H.K. (50) ile iş yerinde  çalışan 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Ayrıca, müşteri olarak iş yerinde  bulunan 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.  
 
Öte yandan iş yerinde üretim, depolama, satış belgesi bulunmadığı  belirlendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KarabağlarOperasyon
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