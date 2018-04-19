Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Onur Air uçağı, zorunlu iniş yaptı

Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü

Onur Air uçağı, zorunlu iniş yaptı

Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü

19 Nisan 2018 Perşembe 20:34
Onur Air uçağı, zorunlu iniş yaptı
banner404

GAZİANTEP Havalimanı'ndan saat 16.45'te havalanan Onur Air'e ait 'OHY 045' sefer sayılı İstanbul uçağındaki Gürcistanlı ismi öğrenilemeyen bir yolcu, kalkıştan 10 dakika sonra rahatsızlandı. Kahramanmaraş üzerindeyken rahatsızlanan yolcuya, kabin ekibi müdahale edip, durumu kaptan pilota bildirdi. Pilotun da durumu kuleye bildirmesi üzerine uçak, yeniden Gaziantep'e yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuya, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi reddettiği belirtilen yolcu, Gaziantep'te kalırken, uçak ise yakıt ikmalinin ardından yeniden İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepOnur AirGürcistanGaziantep Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan'dan şaşırtan itiraf! "Televizyonda bazen..."
Arda Turan'dan şaşırtan itiraf! "Televizyonda bazen..."
Liseli golfçüler, ustalarla buluşuyor
Liseli golfçüler, ustalarla buluşuyor
Ölü yunus karaya vurdu!
Ölü yunus karaya vurdu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim