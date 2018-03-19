Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek...

Onlarca lüks araç çürümeye terk edildi!

Adana'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edild

Onlarca lüks araç çürümeye terk edildi!

Adana'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edild

19 Mart 2018 Pazartesi 15:31
Onlarca lüks araç çürümeye terk edildi!
banner404

ADANA'DA yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'den fazla araç bulunduğunu söyledi.

2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirten Pamuk, "Değeri 300 bin lira olan otomobil bile var." dedi. Hasan Basri Pamuk, yediemin otoparkına genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geldiğini ifade etti. Pamuk, "Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince birçoğu çürümeye başladı.

Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım" dedi. Yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otomobillerin yanı sıra 1000'e yakın motosikletin de yediemin otoparklarında olduğun anlattı.

 Motosikletlerin de aynı kaderi paylaştığını vurgulayan Pamuk, "Bazen geçmiş yıllarda gelen bir motosikleti sahibine teslim etmek için burada 1 gün aradığımız oluyor" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaLüks AraçYEDİEMİN PARKI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı çatışma: 3 yaralı
Silahlı çatışma: 3 yaralı
Anne-oğul aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
Anne-oğul aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
Polisten 639 milyonluk dev vurgun!
Polisten 639 milyonluk dev vurgun!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim