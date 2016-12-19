Onlarca kaçak silah ele geçirildi

19 Aralık 2016 Pazartesi 16:39
EDİNİLEN bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Konya karayolu üzerinde maliye ekipleriyle yaptığı yol kontrolünde iki ayrı kargo şirketine ait nakil araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde ikamet eden M.K.’ye ait olduğu belirlenen ve üretim izni olmadan satışı yapıldığı tespit edilen 5 adet kısa namlulu, 16 adet uzun namlulu olmak üzere toplam 23 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aynı olayla ilgili olarak M.K.’nin Beyşehir-Üzümlü’de bulunan evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 152 adet av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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