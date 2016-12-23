Önce kumpasın şimdi de DEAŞ'ın hedefi oldu

Balyoz davasından yargılanan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, El Bab'da yaralanan Yarbay Metin Kışkan ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Özel Kuvvetler'de görevli Kışkan, İzmir'de 'Askeri Casusluk' davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan 15 Temmuz'dan sonra yeniden görevine iade edilmişti.
Kışkan'la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı "Casusluk Kumpası, Kim Bunlar" adlı kitapta anlatmıştı. Evli ve 2 çocuklu olan Kışkan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
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