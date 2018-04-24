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Önce karısını sonra da yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü!

Manisa'da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşini ormana götürüp öldüren adam ardından eşinin aşk yaşadığı direksiyon hocasını öldürdü. Teslim olan öfkeli koca, "Namus için yaptım" dedi

Önce karısını sonra da yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü!

Manisa'da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşini ormana götürüp öldüren adam ardından eşinin aşk yaşadığı direksiyon hocasını öldürdü. Teslim olan öfkeli koca, "Namus için yaptım" dedi

24 Nisan 2018 Salı 16:26
Önce karısını sonra da yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü!
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MANİSA'DA bir kişi, 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi olan eşini ormanlık alanda öldürdü. Ardından da eşinin aşk yaşadığı direksiyon hocasını bir kafede vuran öfkeli koca, teslim olup "Namus için yaptım" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ORMANA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oluğu eşi Deniz A.'yı (25) konuşmak için ormana götüren Ramazan A. (28) eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü.

SONRA EŞİNİN AŞIĞI OLAN DİREKSİYON HOCASINI KAFEDE ÖLDÜRDÜ
Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu.
Kafede birlikte oturduğu Murat Ç'ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLUP KARISININ CESEDİNİN YERİNİ SÖYLEDİ
Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.'ye ateş ettiğini itiraf etti.

"SADECE NAMUS BAŞKA BİR ŞEY YOK"
Ramazan A.'nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.'nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Celal Bayar Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Ramazan A. olay yeri inceleme sırasında "Sadece namus başka bir şey yok" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaYasak Aşk
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