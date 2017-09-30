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Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Hırsızlık şüphelisi şahıs önce dövüldü sonra polise teslim edildi

Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Hırsızlık şüphelisi şahıs önce dövüldü sonra polise teslim edildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:23
Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
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ADIYAMAN'DA, bir ikamete girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, mahalle sakinlerinin kovalamacası sonucu yakalanarak önce dövüldü daha sonra ise polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 957 Sokak içerisinde bulunan Hüseyin Ç’ye ait olan ikamete hırsızlık amaçlı girdiği iddia edilen T.S’yı fark eden ev sahibinin bağırarak yardım istemesiyle mahalle sakinleri ile T.S.,arasında kovalamaca yaşandı.

Mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan T.S., mahalle sakinleri tarafından önce darp edildi daha sonra ise olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
HırsızBahçelievler
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