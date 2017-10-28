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Önce dövdü sonra pişman oldu

Eskişehir'de bir kişi, tanımadığı birini darp ettikten sonra pişman olduğunu söyledi

Önce dövdü sonra pişman oldu

Eskişehir'de bir kişi, tanımadığı birini darp ettikten sonra pişman olduğunu söyledi

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:15
Önce dövdü sonra pişman oldu
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OLAY, Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de öğlen saatlerinde yaşandı. E.C. (57) isimli şahıs, alınan ifadesinde bilmediği bir nedenden dolayı 35-40 yaşlarındaki bir şahıs tarafından darp edildiğini belirtti. Şüpheli F.Ö. ise,E.C.'nin yanından geçerken hakarette bulunması ve omuz atması üzerine bir tokat attığını beyan ederek pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirDarp
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