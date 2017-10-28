Önce dövdü sonra pişman oldu

OLAY, Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de öğlen saatlerinde yaşandı. E.C. (57) isimli şahıs, alınan ifadesinde bilmediği bir nedenden dolayı 35-40 yaşlarındaki bir şahıs tarafından darp edildiğini belirtti. Şüpheli F.Ö. ise,E.C.'nin yanından geçerken hakarette bulunması ve omuz atması üzerine bir tokat attığını beyan ederek pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.