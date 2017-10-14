Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Önce ablayı sonra kız kardeşini kaçırdı

Muş'ta 2 kız kardeşi farklı tarihlerde kaçıran ve kızların babaevini uzun namlulu silahla tarayan şahıs yakalandı

Önce ablayı sonra kız kardeşini kaçırdı

Muş'ta 2 kız kardeşi farklı tarihlerde kaçıran ve kızların babaevini uzun namlulu silahla tarayan şahıs yakalandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 10:34
Önce ablayı sonra kız kardeşini kaçırdı
banner404

VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Mayıs ayında bir kızı zorla kaçıran ve yakalandıktan sonra cezaevinde bir süre tutuklu kalan şahsın, bu kez 3 kişi ile kaçırdığı kızın kız kardeşini de zorla kaçırdığı belirtildi. Duyarlı köylülerin kaçırılan kızı ailesine geri göndermesi üzerine firardaki şüphelinin gece yarısı kız evini uzun namlulu silahla taradığının ifade edildiği açıklamada, "Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yer tespit edildikten sonra 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale köyündeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7,65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2’si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MuşOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
3.5 ton kaçak midye ele geçirildi
3.5 ton kaçak midye ele geçirildi
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim