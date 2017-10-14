Önce ablayı sonra kız kardeşini kaçırdı

VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı Mayıs ayında bir kızı zorla kaçıran ve yakalandıktan sonra cezaevinde bir süre tutuklu kalan şahsın, bu kez 3 kişi ile kaçırdığı kızın kız kardeşini de zorla kaçırdığı belirtildi. Duyarlı köylülerin kaçırılan kızı ailesine geri göndermesi üzerine firardaki şüphelinin gece yarısı kız evini uzun namlulu silahla taradığının ifade edildiği açıklamada, "Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yer tespit edildikten sonra 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale köyündeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7,65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2’si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.