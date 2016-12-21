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Omuz atma cinayetinde karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın sivil polislerin ve onlarca kişinin gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Kameralara yansıyan ve omuz atma meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Ayhan Kaya'yı öldürmekten yargılanan üç sanık hakkında 25'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, müebbet hapisleri istenen sanıklar hakkında "cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını" dikkate alarak cezada indirim yaptı

Omuz atma cinayetinde karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın sivil polislerin ve onlarca kişinin gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Kameralara yansıyan ve omuz atma meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Ayhan Kaya'yı öldürmekten yargılanan üç sanık hakkında 25'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, müebbet hapisleri istenen sanıklar hakkında "cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını" dikkate alarak cezada indirim yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:43
Omuz atma cinayetinde karar
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İSTANBUL 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Düman, Cihan Arslan ve Ferdi İnci getirildi. Maktulün ağabeyi Hüseyin Kaya da şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.
SANIKLAR PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİ 
Savcının müebbet hapis cezası istemi yönündeki mütalaası üzerine söz verilen sanıklardan Cihan Arslan da "Küfürle ve bize saldırıyla olay başladı. Ayırmak için çok uğraştık. Başaramadık. Pişmanım. Benim öldürme amacım yoktu" dedi. Sanık Ferdi İnci ise "Bana yumruk atılması üzerine kendimi savunmak için kemerimi kullandım. Bize küfür edilmesi üzerine bu olay meydana geldi. Pişmanım. Ani gelişen bir olaydır. Cihan da bıçak bulunduğunu ve eline aldığını görmedik. Görsek müdahale ederdik. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Sanık Hasan Düman da "Bana saçım sakalım nedeniyle hakaret edilmiştir. Ben de bu nedenle kendimi korudum. Küfür etmedim. Kendisini sadece uyardım. Ferdi İnci olayı ayırmak için araya girdi. Buna rağmen bize yumruk atmaya başladı. Olay bu noktaya geldi. Ben de olay nedeniyle üzüntü yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
SAMİMİ SAVUNMALARI İNDİRİM SEBEBİ OLDU 
Mahkeme heyeti, her üç sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, "cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını" hafifletici indirim sebebi sayarak cezayı 25'er yıl hapis cezasına indirdi. Bu arada eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğine ilişkin savunma dışında delil olmadığından tahrik indirimi yapılmadı.
POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
 Öte yandan olayı gördükleri halde geç müdahale ettikleri iddia edilen güven timlerine bağlı 2 sivil polis hakkında ise "Görevi ihmal" suçundan açılan soruşturma halen devam ediyor.
İDDİANAME...
İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 gecesi yaşanan olayda Ayhan Kaya, üç sanık tarafından kemer ve yumrukla dövülmesinin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Güven Timleri B Bölge Büro Amirliği ekiplerinin günlük ring grevi ifa ederken kavgayı gördükleri, güvenlik güçlerinin sayısının yetersiz olması sebebiyle takviye istedikleri, timin beklendiği sırada kavganın büyüdüğü belirtiliyordu. İddianamede, tartışmanın omuz atma meselesi yüzünden başladığı, daha sonra kavgaya dönüştüğü, Ayhan Kaya'nın sanıklar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Düman tarafından tekme, tokat ve yumruklarla önce darp edildiği, maktülün karşılık vermeye çalıştığı sırada sanık Cihan Arslan'ın defalarca Kaya'yı bıçakladığı anlatılıyordu. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ederek "Kasten adam öldürmek" suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.
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Omuz Atma CinayetiBeyoğluAyhan Kayaİstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi
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