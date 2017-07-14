Ömer Halisdemir davasında skandal!

FETÖ darbe girişimi sırasında cuntacı Semih Terzi'yi öldürerek, olayın seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir davasında darbeci hainleri savunan avukat Ercan Soylu "Artık bu kahramanların tahliye zamanı gelmiştir" diyerek skandal savunmaya imza attı.
YARGILAMA DÜN DEVAM ETTİ
Sanıklardan Ali Güreli ve Cemal Güleç'in avukatı Ercan Soylu, söz aldı ve darbeci hainleri kahraman ilan ederek, tahliyelerini istedi. Şehitlerin ruhunu sızlatan skandal savunmaya imza atan avukat Soylu, "Artık bu kahramanların tahliye zamanı gelmiştir. Bunların ülkesiyle, vatandaşlarıyla, ailesiyle kavuşma zamanı geldi. Sizden gerçek hukukçular olarak gerçek bir değerlendirme bekliyoruz. Ve müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Avukatın bu skandal sözlerini darbeci sanık yakınları alkışlayınca mahkemede gerginlik yaşandı.
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