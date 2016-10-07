Ölümlü kaza kameralara yansıdı

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Motosikletinin sepetine yüklediği odun parçalarıyla kavşakta bir süre bekleyen ve dikkatsiz bir şekilde sola dönüşe geçen motosiklete minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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