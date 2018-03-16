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Ölümden önce son bakış! Çığlıklar atarak gözden kayboldular

Samsun'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler, çığlıklar içinde gözden kayboldu

Ölümden önce son bakış! Çığlıklar atarak gözden kayboldular

Samsun'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler, çığlıklar içinde gözden kayboldu

16 Mart 2018 Cuma 09:13
Ölümden önce son bakış! Çığlıklar atarak gözden kayboldular
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SAMSUN'UN Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.

ÇIĞLIKLARINI VATANDAŞLAR DUYDU
Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesindeki Çetinkaya Köprüsü civarında şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi.

Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin, çevredeki vatandaşlara, "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.
İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde devam etmek üzere ara verdi.

VATANDAŞLAR DA EL FENERLERİ İLE DESTEK OLDU
Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına destek oldu.

Belgin Ş. ve Osman E'nin, köprünün kemerlerine çıkarak suya atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 09:16
Anahtar Kelimeler:
Güncel3. SayfaKızılırmakSamsunBafraFatih
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