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Ölü yunus karaya vurdu!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus karaya vurdu

Ölü yunus karaya vurdu!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus karaya vurdu

19 Nisan 2018 Perşembe 19:23
Ölü yunus karaya vurdu!
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AKÇAOCA Belediyesi Çayağzı Plajı sahilinde yunus balığı ölüsü gören  vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
 
Bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ilk  incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki yunus ölüsünü muhafaza altına aldı.
Balığın üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceAKÇAOCA Belediyesi Çayağzı PlajıYunus Balığı
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