Oltayla 'kılıç balığı' tuttu

FİNİKE Limanı'na 6 mil açıkta avlanan Durmuş Körpe'nin attığı oltaya, yaklaşık 800 metre derinlikte 2 metre 80 santim uzunluğunda 55 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Körpe'nin yakaladığı balık, kilosu 25 liradan bir restoranda satışa sunuldu. Müşteriler, ilgi gösterdikleri balıkla çektirdi.

İlçeyi ziyaret eden Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da çektirdi. Uslu, Durmuş Körpe'yi de telefonla arayarak tebrik etti.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Durmuş Körpe, işsiz olduğu için 4 aydır balıkçılık yaptığını söyledi. Finike Körfezi'nde yaklaşık 700- 800 metre derinlikte 'patlak göz' cinsi köpek balığı avladığını, bu kez oltasına kılıç balığı takıldığını anlatan Körpe, "Balık yüzeye çıktığında korktum. Kılıç balığı hızlı ve güçlü bir balıktır. Tekneyi devirebilirdi. Balığı denizde yorduktan sonra tekneye çıkardım. İki gün sonra kılıç balığında av yasağı başlıyor" dedi.

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