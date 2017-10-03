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Ölmeden önce son sözü katilinin adı oldu

Bursa'da, kendisine ait otomobilde, Engin Ulaş ile alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateşle arkadaşı ile birlikte ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Karaca'nın, ölmeden önce kendisini vuran kişiyi polise söylediği, hazırlanan iddianamede ortaya çıktı

Ölmeden önce son sözü katilinin adı oldu

Bursa'da, kendisine ait otomobilde, Engin Ulaş ile alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateşle arkadaşı ile birlikte ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Karaca'nın, ölmeden önce kendisini vuran kişiyi polise söylediği, hazırlanan iddianamede ortaya çıktı

03 Ekim 2017 Salı 13:04
Ölmeden önce son sözü katilinin adı oldu
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BUNUN üzerine yakalan katil zanlısı Cevat Şimşek ile İdris Durgun tutuklandı. Şimşek'in, boşandığı eşi S.K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için Karaca'yı vurduğu iddia edildi.

Merkez Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda geçen mayıs ayında meydana gelen olayda, kasap 38 yaşındaki Mehmet Karaca, 35 yaşındaki Engin Ulaş ile 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan açılan tabanca ateşi sonucu, arkadaşı ile birlikte yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, cinayet zanlısı olarak 42 yaşındaki Cevat Şimşek ile 41 yaşındaki arkadaşı İdris Durgun'u gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Karaca'nın ölümü, Engin Ulaş'ın ise yaralandığı olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, hazırladığı iddianamede, silahlı saldırıda ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitiren Mehmet Karaca'nın ölmeden önce kendilerine ateş eden kişinin Cevat Şimşek olduğunu polise söylediği, bunun üzerine Şimşek ile kendisine yardım ettiği öne sürülen İdris Durgun'un yakalandığı görüşüne yer verdi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Cevat Şimşek'in, Karaca'yı, boşandığı eşi S.K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğü görüşüne de yer verildi. S.K.'nın ise verdiği ifadesinde, "Eski eşim Cevat Şimşek, Mehmet Karaca ile ilişkim olduğunu düşünüyordu. Bana, Mehmeti senin öldürmen gerekiyor. Ama sen bu işi beceremezsin, eline yüzüne bulaştırırsın dedi" diye konuştuğu öğrenildi. 

Mehmet Karaca'yı öldürdüğü öne sürülen ve kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Cevat Şimşek ile arkadaşı İdris Durgun'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BursaEngin Ulaş
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