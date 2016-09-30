SIK sık tekbir getiren grup, İran, Rusya ve Amerika aleyine slogan attı. Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Türkiye’nin Suriye’ye silah yardımı yapmasını istedi.

Özgür-Der üyesi yaklaşık 200 kişi, avluda toplandı. Grup, ‘Esed rejiminin suç ortağı emperyalist A.B.D Suriye’den defol’, ‘Esed İran, Rusya şer ittifatına karşı direnen Halep’in yanındayız’, yazılı pankartlar ile ‘Halep zalimlerin günahı dünyanın utancıdır’, ‘Halep’te katliam BM’de tiyatro’ dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren grup, Halep’te ölenlerin için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Albay, “Gönül esasen, 5 yıldan beri Suriye’ye battaniyeler, ilaçlar, un çuvalları yollamakla razı değil. Suriye halkı üzerine bombalarla füzelerle ölüm yağdıran katil Esed, Rusya ve Amerika ordusuna gönlümüz isterdi ki, Suriyeli kardeşlerimize uçaksavarlar, tanksavarlar gönderelim. Çünkü, Suriye halkının muhtaç olduğu şey cesaret değil, emperyalist ordulara karşı sadece kullanabilecekleri silahtır. Suriye halkına bombalarla boyun eğdirmenin, füzelerle katletmenin insanlıkla hukukla adaletle nasıl bir ilişkisi kurulabilir. Bizim gözümüz, Türkiye’den gedebilecek olan yardımlardır. Direniş örgütlerinin kapsamı olarak silahlandırılması gerekiyor” dedi. Yapılan konuşmaların ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

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