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Öldürdüğü kişinin cesedinin üzerine kapanıp ağladı

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ederek İsmail Uyar'ı öldürüp, ardından da cesedinin üzerine kapanarak ağlayan Erol Tatar gözaltına alındı

Öldürdüğü kişinin cesedinin üzerine kapanıp ağladı

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ederek İsmail Uyar'ı öldürüp, ardından da cesedinin üzerine kapanarak ağlayan Erol Tatar gözaltına alındı

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:18
Öldürdüğü kişinin cesedinin üzerine kapanıp ağladı
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OLAY,dün öğle saatlerinde Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da, özel bir şirkette mermer işçisi olarak çalışan İsmail Uyar, süt toplama merkezine ineklerinden sağdığı sütü teslim edip, yaya olarak evine dönerken, silahlı saldırıya uğradı. Erol Tatar'ın evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş ettiği evli ve 3 çocuk babası Uyar, boynuna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Erol Tatar, daha sonra dışarı çıkıp, yanına geldiği İsmail Uyar'ın cesedinin üzerine kapanıp ağlamaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Jandarma, 6 aydır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Erol Tatar'ı gözaltına aldı.
 
Uyar'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanİsmail Uyar
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