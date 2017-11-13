Okulun penceresinden atladığı iddia edilen kız öğrenci öldü

OLAY , Fındıklı'da bulunan bir meslek lisesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Adı bilinmeyen 9. sınıf öğrencisi bir genç kız, oklun penceresinden atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Polis inceleme başlatırken öğrenciler okul dışına çıkarıldı. İçeriden çıkan öğrencilerin olayın şokuyla gözyaşı döktükleri görüldü. Cep telefonuna sarılan öğrencilerin olayı yakınlarına bildirdikleri kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin okul ve çevresindeki incelemeleri sürüyor.

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