Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

Okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını bıçakladı

Kayseri'de eğitim gördüğü okuldan disiplinsiz davranışları nedeni ile ilişiği kesilen 10'uncu sınıf öğrencisi dehşet saçtı. Müdür yardımcısını caddede sırtından bıçaklayan liseli gözaltına alındı

Okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını bıçakladı

Kayseri'de eğitim gördüğü okuldan disiplinsiz davranışları nedeni ile ilişiği kesilen 10'uncu sınıf öğrencisi dehşet saçtı. Müdür yardımcısını caddede sırtından bıçaklayan liseli gözaltına alındı

26 Mart 2018 Pazartesi 19:24
Okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını bıçakladı
banner404

KAYSERİ'NİN merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.

Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı Gülhan Şaşmaz, sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KayseriKadı BurhaneddinGülhan Şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döner bıçağıyla saldırı! Kılıç gibi kullandı: 1 yaralı
Döner bıçağıyla saldırı! Kılıç gibi kullandı: 1 yaralı
Bir şehir, 5 ayrı acı! Yan yana dizilen tabutlar, binleri yasa boğdu
Bir şehir, 5 ayrı acı! Yan yana dizilen tabutlar, binleri yasa boğdu
'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!
'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim