Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu

EDİNİLEN bilgiye göre, Beşikdüzü İmam Hatip Ortaokulunda okuyan B.K., iddiaya göre okul bahçesinde oyun oynadığı topu almak için kapıya doğru yönlendiği sırada tamir halinde olan demir kapı üzerine düştü. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla önce Vakfıkebir Devlet Hastanesine ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.