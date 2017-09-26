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Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde üzerine okulun kapısı düşen 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde üzerine okulun kapısı düşen 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

26 Eylül 2017 Salı 13:12
Okuldaki demir kapı az kalsın öldürüyordu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Beşikdüzü İmam Hatip Ortaokulunda okuyan B.K., iddiaya göre okul bahçesinde oyun oynadığı topu almak için kapıya doğru yönlendiği sırada tamir halinde olan demir kapı üzerine düştü. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla önce Vakfıkebir Devlet Hastanesine ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonBeşikdüzüBeşikdüzü İmam Hatip Ortaoku
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