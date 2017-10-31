Okulda tuz ruhu faciası! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

KIRIKKALE'DE bir ortaokulda, tuz ruhu kokusundan etkilenen çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.
OKUL GÖREVLİSİ, TUZ RUHUNU BAHÇEYE ÇIKARDI
İddiaya göre, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda delinen tuz ruhu bidonu, okulun görevlisi tarafından bahçeye çıkarıldı.
Burada bir ağacın dibine dökülen tuz ruhundan çıkan kokudan çok sayıda öğrenci olumsuz etkilendi.
OKULA AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ
Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Bazı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.