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Okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…

Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrencinin, arkadaşlarını tehdit ettiği iddia edildi. Genç kızın tartıştığı okul arkadaşı özrünü kabul etmeyince kendisini yaraladığı belirtildi

Okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…

Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrencinin, arkadaşlarını tehdit ettiği iddia edildi. Genç kızın tartıştığı okul arkadaşı özrünü kabul etmeyince kendisini yaraladığı belirtildi

06 Nisan 2018 Cuma 19:06
Okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…
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OLAY, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni ile bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tartışığı arkadaşı özrünü kabul etmeyince kurusıkı tabancayla başına ateş etti.

DEHŞET SAÇAN KIZ ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ
10’uncu sınıf öğrencisi Medine G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Medine G., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çalışma başlattığı belirtildi.

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