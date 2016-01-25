Okul taşıtında insan kaçakçılığı

25 Ocak 2016 Pazartesi 09:25
EDİNİLEN bilgiye göre, Keşan Dörtyol Kavşağı’nde denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametinden Keşan’a gelen ve Çanakkale istikametine dönmek isteyen S.G. (27) yönetimindeki 34 ZC 2176 plakalı midibüsten şüphelenerek Dörtyol Kavşağı’nda durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içersinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8’i çocuk 22 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen sığınmacılar, yapılan işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderilirken, araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.
OKULLAR TATİLE GİRDİ SERVİSÇİLER SURİYELİLERİ TAŞIMAYA BAŞLADI
Öte yandan bölgede son zamanlarda okulların da kapanmasıyla birlikte bu tür “Okul Taşıtı” yazılı çok sayıda aracın Suriyeli sığınmacı taşıdığı öğrenildi. Özellikle camları filmli olan bu araçlar, daha az dikkat çekerken, ekipler bu tür araçlar üzerindeki denetimlerini de arttırdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58