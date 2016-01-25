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Okul taşıtında insan kaçakçılığı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir midibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8’i çocuk 22 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Yakalanan midibüsün arkasındaki okul taşıtı yazısı ise dikkat çekti

Okul taşıtında insan kaçakçılığı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir midibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8’i çocuk 22 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Yakalanan midibüsün arkasındaki okul taşıtı yazısı ise dikkat çekti

25 Ocak 2016 Pazartesi 09:25
Okul taşıtında insan kaçakçılığı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Keşan Dörtyol Kavşağı’nde denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametinden Keşan’a gelen ve Çanakkale istikametine dönmek isteyen S.G. (27) yönetimindeki 34 ZC 2176 plakalı midibüsten şüphelenerek Dörtyol Kavşağı’nda durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içersinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8’i çocuk 22 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen sığınmacılar, yapılan işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderilirken, araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.
OKULLAR TATİLE GİRDİ SERVİSÇİLER SURİYELİLERİ TAŞIMAYA BAŞLADI 
Öte yandan bölgede son zamanlarda okulların da kapanmasıyla birlikte bu tür “Okul Taşıtı” yazılı çok sayıda aracın Suriyeli sığınmacı taşıdığı öğrenildi. Özellikle camları filmli olan bu araçlar, daha az dikkat çekerken, ekipler bu tür araçlar üzerindeki denetimlerini de arttırdı. 


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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58
Anahtar Kelimeler:
OkulTaşıtInsanKaçakçılığı
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