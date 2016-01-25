Okul taşıtında insan kaçakçılığı

EDİNİLEN bilgiye göre, Keşan Dörtyol Kavşağı’nde denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametinden Keşan’a gelen ve Çanakkale istikametine dönmek isteyen S.G. (27) yönetimindeki 34 ZC 2176 plakalı midibüsten şüphelenerek Dörtyol Kavşağı’nda durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içersinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8’i çocuk 22 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen sığınmacılar, yapılan işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderilirken, araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

OKULLAR TATİLE GİRDİ SERVİSÇİLER SURİYELİLERİ TAŞIMAYA BAŞLADI