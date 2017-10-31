Okul sütü ihalesi iptal edildi

PINAR Süt A.Ş'den okul sütü ihalesine ilişkin flaş açıklama geldi.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı okul sütü ihalesini iptal etti. Açıklamada başka bir detaya ise yer verilmedi.
Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açılan okul sütü ihalesi iptal edilmiştir."
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