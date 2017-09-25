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Okul servislerine ceza yağdı

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, okulların açıldığı ilk haftada okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 1.161 servis aracının denetlendiği, toplam 146 adet araca 49 bin 566 TL tutarında para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 35 aracın trafikten men edildiği bir sürücünün de sürücü belgesinin geri alındığı açıklandı

Okul servislerine ceza yağdı

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, okulların açıldığı ilk haftada okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 1.161 servis aracının denetlendiği, toplam 146 adet araca 49 bin 566 TL tutarında para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 35 aracın trafikten men edildiği bir sürücünün de sürücü belgesinin geri alındığı açıklandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 18:30
Okul servislerine ceza yağdı
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2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin güvenli seyahat edebilmeleri için Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce okul servis araçları denetleniyor. Okulların açıldığı ilk hafta 1.161 okul servisinin denetlendiği açıklandı.
Manisa’da 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında 07.30-18.00 saatleri arasında bin 161 okul servis aracı denetlendi. Denetime il merkezi, bölge trafik ve istasyonları ile ilçe merkezlerinde görevli bulunan 215 ekip ve 429 personelin katıldığı açıklandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan okul servis denetimleri sonucunda; Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği, tescil belgesi ve plaka ile ilgili 3 adet, araçların muayene süresini geçiren 36 adet, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımaktan 10 adet, dur işaretinin öğrencilerin binmeleri ve inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması, bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamaktan 39 adet, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamaktan 4 adet, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 2 adet, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçla yolcu taşımaktan 1 adet, Karayolu Trafik Kanununun muhtelif diğer maddelerine göre 51 adet olmak üzere toplam 146 adet araca 49 bin 566 TL tutarında para cezası tatbik edildi. Ayrıca, 35 araç trafikten men edilirken, bir sürücünün de sürücü belgesi geri alındı.”
 

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Anahtar Kelimeler:
OKUL SERVİSLERİManisa Valiliği
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