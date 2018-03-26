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Okul gezisinde sır dolu olay! Üniversiteli Başak intihar mı etti

Üniversiteli genç kızın gittiği gezide, odasında intihar mı ettiği yoksa işin içinde öğretmeni mi olduğu araştırılıyor. Öğretmen ifadesinde, 'Benim kızla 2 senedir ilişkim vardı. Ayrılırsan intihar ederim, diye tehdit ediyordu' dedi

Okul gezisinde sır dolu olay! Üniversiteli Başak intihar mı etti

Üniversiteli genç kızın gittiği gezide, odasında intihar mı ettiği yoksa işin içinde öğretmeni mi olduğu araştırılıyor. Öğretmen ifadesinde, 'Benim kızla 2 senedir ilişkim vardı. Ayrılırsan intihar ederim, diye tehdit ediyordu' dedi

26 Mart 2018 Pazartesi 12:07
Okul gezisinde sır dolu olay! Üniversiteli Başak intihar mı etti
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BAŞAK Alara Karademir, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Üniversitenin Ankara'ya düzenlediği geziye arkadaşlarıyla birlikte katıldı. Perşembe akşamı İstanbul'dan yola çıkacaklar, Cumartesi günü de geri döneceklerdi. Kültür Üniversitesi, geziye öğrencilerle birlikte katılması için 2 hoca görevlendirdi. Birisi Yrd. Doç. Hasan Atilla Güngör, diğeri ise araştırma görevlisi Ali Erdoğan. Öğrencilerin gezisi Cuma günü sabah saatlerinde 1. ve 2. Meclis ziyaretleriyle başladı. Gezide her şey çok güzel gidiyordu. Alara Karademir, dayısı Gencer Gündüz'e gezide çektirdikleri fotoğrafları atıyor, mutlu olduğunu söylüyordu.Cuma akşamı da öğrenciler eğlenmek istediler. Eğlendiler de… Daha sonra otele geri döndüler. Otelde bir arkadaşlarının odasında toplandılar. Odada Alara Karademir ile Hasan Atilla Güngör arasında tartışma çıktı. Güngör odadan ayrılarak, birinci kattaki odasına gitti.

"KENDİNİ BANYOYA KİTLEDİ İNTİHAR ETTİ"

Daha sonra…İddia o ki; Alara Karademir bir arkadaşıyla birlikte hocası Güngör'den özür dilemek için odasına gidiyor. Konuşmadan sonra da hava almak için otelin lobisine iniyor. Bir süre geçtikten sonra Güngör'ün 1. kattaki odasından gürültüler yükseliyor. Resepsiyon görevlileri uyarmak için odaya çıkıyorlar. Gürültü kesilmiyor…Gece saat 4'te Güngör lobiye iniyor ve Alara Karademir'in kendisini banyoya kitlediğini, intihar ettiğini ileri sürüyor. Polis ve sağlık görevlileri çağrılıyor. Odaya giriliyor…

Alara Karademir hastaneye kaldırılıyor.


"HİÇBİR ÇIRPINMA BELİRTİSİ YOK"

Yaşananları anlatan Alara Karademir'in dayısı Gencer Gündüz "Kendisini banyoya kilitledi, intihar etti deniliyor. Ben gidip banyoyu gördüm. Küçücük bir yer. Hiçbir çırpınma, boğuşma emaresi yok. 'Kendisini astı' denilen yer, duşakabinin kenarı. Çok sağlam bir malzemeden yapılmamış. Yerden de çok yüksek değil" ifadelerini kullandı.

3-4 KEZ DIŞARI ÇIKMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Gündüz ayrıca "Öğrencilerden sorumlu bu hoca. Öğrencisinin 1 saatten uzun süre odasından çıkmasına izin vermemiş. Resepsiyon görevlileri en az 3-4 kez dışarı çıkmak için çaba gösterdiğini ifadelerinde belirtmişler" dedi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Karademir ailesinin avukatı Aslan Abid Uğuz, olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcının, Güngör hakkında "Cinsel saldırı ve olayın şüpheli olması" gerekçesiyle tutuklama talebinde bulunduğunu ancak, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin Güngör'ü adli kontrolle serbest bıraktığını söyledi.

AVUKAT: ÖĞRETMEN 1 SAATE YAKIN AŞAĞIDA KALMIŞ

"Güngör ifadesinde kapının dışarıdan açılmasının mümkün olmadığını söyledi. Gidip baktık, kapının dışarıdan açıldığını gördük. Zaten çok alçak bir yer. Güngör ifadesinde 'aşağıda 10 dakika kaldım' diyor; otel görevlileriyle konuştuk, 1 saate yakın aşağıda kaldığını söylediler.

''AYRILIRSAN İNTİHAR EDERİM''

Güngör ifadesinde 'Benim kızla 2 senedir ilişkim vardı. Ayrılırsan intihar ederim, diye tehdit ediyordu' demiş. Mahkeme de adli kontrolle serbest bıraktı."

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Alara Karademir şu an hastanede yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Dayısı Gencer Gündüz ise başından ayrılmıyor.

Alara Karademir'in ailesinin avukatı Aslan Abid Uğuz Güngör'ün serbest bırakılmasına itiraz etmeye hazırlanıyor.

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Okul GezisiAnkaraHukuk Fakultesiİntihar
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