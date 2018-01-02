Okul çevresinde öğrencilere kokain satışı iddiası: 4 gözaltı

AVCILAR obil Okul Timleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerindeki metruk bir adrese saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi.
Baskında satışa hazır hale getirilmiş 60 fişek kokain ele geçirilirken B.A.,N.S.,M.K.,S.K. adlı 4 kişi gözaltına alındı.
Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek işlemleri yapılan ve çevrede esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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